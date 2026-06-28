Libur Sekolah, Masyarakat Diimbau Jaga Imunitas Tubuh di Tengah Cuaca Tak Menentu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Momen libur sekolah yang bertepatan dengan cuaca tidak menentu menjadi waktu yang perlu diwaspadai masyarakat.

Tingginya mobilitas saat berlibur disertai perubahan cuaca berpotensi menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko terserang penyakit seperti flu, batuk, demam, hingga infeksi saluran pernapasan.

Direktur National Hospital dr Hendera Henderi, Sp.OG, MHPM, mengatakan perubahan cuaca dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit jika tidak diimbangi dengan pola hidup sehat dan asupan nutrisi yang cukup.

“Karena itu, penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh agar aktivitas liburan tetap berjalan nyaman dan sehat,” ujarnya, Minggu (28/6).

Menurut dr Hendera, menjaga sistem imun dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, mulai dari mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, beristirahat yang cukup, hingga rutin berolahraga ringan.

Masyarakat juga disarankan menghindari kelelahan berlebihan selama berlibur karena dapat menurunkan daya tahan tubuh.

Sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat, National Hospital menghadirkan layanan Immune Booster melalui Medical Check Up Center.

Layanan ini tidak hanya tersedia di rumah sakit, tetapi juga dapat diberikan secara fleksibel di rumah maupun kantor sesuai kebutuhan masyarakat.