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Mahasiswi UIN Tulungagung Ditemukan Tewas di Indekos Seusai Lembur Kerjakan Skripsi

Minggu, 28 Juni 2026 – 18:00 WIB
Mahasiswi UIN Tulungagung Ditemukan Tewas di Indekos Seusai Lembur Kerjakan Skripsi - JPNN.com Jatim
Ilustrasi jenazah. Foto: JPNN.com

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berinisial IS (25) ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Sabtu (27/6) sekitar pukul 10.00 WIB.

Korban diduga sempat begadang hingga dini hari untuk menyelesaikan skripsinya. Berdasarkan keterangan saksi, IS masih mengerjakan skripsi hingga sekitar pukul 03.00 WIB.

Pamapta 1 Polres Tulungagung, Iptu Aiman Dzaky, mengatakan teman korban sempat mengecek kondisi IS sekitar pukul 08.00 WIB dan mendapati korban masih tertidur.

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“Pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, temannya mengecek korban dan melihat korban masih tertidur,” kata Aiman, Minggu (28/6).

Namun, saat saksi kembali memeriksa kondisi korban sekitar pukul 10.00 WIB, IS sudah tidak bernyawa.

Aiman mengungkapkan, berdasarkan keterangan saksi lainnya, korban memiliki riwayat penyakit jantung.

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“Berdasarkan keterangan saksi lainnya, korban memiliki riwayat penyakit jantung,” ujarnya.

Sementara itu, hasil pemeriksaan Tim Inafis Polres Tulungagung tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. (mcr23/jpnn)

Kronologi mahasiswi UIN Tulungagung meninggal dunia usai lembur kerjakan skripsi

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

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