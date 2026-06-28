Mahasiswi UIN Tulungagung Ditemukan Tewas di Indekos Seusai Lembur Kerjakan Skripsi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berinisial IS (25) ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Sabtu (27/6) sekitar pukul 10.00 WIB.

Korban diduga sempat begadang hingga dini hari untuk menyelesaikan skripsinya. Berdasarkan keterangan saksi, IS masih mengerjakan skripsi hingga sekitar pukul 03.00 WIB.

Pamapta 1 Polres Tulungagung, Iptu Aiman Dzaky, mengatakan teman korban sempat mengecek kondisi IS sekitar pukul 08.00 WIB dan mendapati korban masih tertidur.

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“Pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, temannya mengecek korban dan melihat korban masih tertidur,” kata Aiman, Minggu (28/6).

Namun, saat saksi kembali memeriksa kondisi korban sekitar pukul 10.00 WIB, IS sudah tidak bernyawa.

Aiman mengungkapkan, berdasarkan keterangan saksi lainnya, korban memiliki riwayat penyakit jantung.

“Berdasarkan keterangan saksi lainnya, korban memiliki riwayat penyakit jantung,” ujarnya.

Sementara itu, hasil pemeriksaan Tim Inafis Polres Tulungagung tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. (mcr23/jpnn)