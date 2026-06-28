Eri Cahyadi Ancam Copot Camat dan Lurah yang Tak Responsif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya memeriksa camat dan lurah di tiga kecamatan setelah menemukan berbagai persoalan yang dinilai tidak ditangani secara optimal saat melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Ketiga wilayah yang menjadi sorotan ialah Kecamatan Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian, Eri menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat yang bersangkutan.

“Pemeriksaan dilakukan Inspektorat. Kalau rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot,” kata Eri, Minggu (28/6).

Eri menjelaskan, evaluasi itu berawal dari sidak yang dilakukannya hingga dini hari. Dalam sidak tersebut, dia menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang dinilai tidak segera ditangani oleh pejabat wilayah.

Di Kecamatan Sukomanunggal, dia menemukan persoalan pasar tumpah dan tumpukan sampah di saluran air.

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Sementara di Kecamatan Semampir, camat dan lurah disebut tidak berada di lokasi saat terjadi kemacetan di kawasan pasar, sedangkan di Kecamatan Sawahan, tepatnya kawasan Blauran, praktik parkir liar dinilai masih dibiarkan.

Selain tiga kecamatan tersebut, Eri mengungkapkan masih ada tiga hingga lima pejabat wilayah lain yang juga akan diperiksa karena tidak dapat dihubungi ketika dirinya melakukan sidak.