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Belum Lolos SPMB Jatim? Masih Ada Jalur Pemenuhan Kuota, Simak Jadwalnya

Minggu, 28 Juni 2026 – 13:08 WIB
Belum Lolos SPMB Jatim? Masih Ada Jalur Pemenuhan Kuota, Simak Jadwalnya - JPNN.com Jatim
Sebanyak 29.869 calon murid lolos jalur Prestasi Nilai Akademik SMA pada SPMB Jatim 2026. Dindik Jatim membuka jalur pemenuhan kuota mulai 29 Juni. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menyiapkan jalur pemenuhan kuota pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK 2026 setelah sebanyak 29.869 calon murid dinyatakan lolos seleksi jalur Prestasi Nilai Akademik SMA. Jalur tersebut dibuka untuk mengisi kursi yang kosong akibat peserta tidak melakukan daftar ulang.

Tahap pemenuhan kuota akan dibuka pada 29 Juni 2026 mulai pukul 09.00 WIB melalui laman spmbjatim.net.

Sebelumnya, pada tahap ketiga SPMB, sebanyak 62.056 calon murid mengikuti seleksi jalur Prestasi Nilai Akademik SMA. Dari jumlah tersebut, 29.869 peserta dinyatakan lolos.

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Seluruh peserta yang diterima diwajibkan melakukan daftar ulang hingga 27 Juni 2026. Kursi yang tidak terisi akan dialihkan ke jalur pemenuhan kuota dengan mekanisme seleksi berdasarkan pemeringkatan nilai akhir dan jarak domisili.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pelaksanaan SPMB tahap pertama hingga ketiga berjalan lancar.

Secara keseluruhan, tahap pertama mencatat 54.056 murid diterima dari 213.066 pendaftar. Pada tahap kedua, sebanyak 70.691 murid lolos dari 138.820 pendaftar. Sementara tahap ketiga menerima 29.869 murid dari total 62.056 pendaftar.

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Khofifah mengingatkan peserta yang telah dinyatakan lolos agar tidak melewatkan proses daftar ulang.

"Jangan sampai tidak daftar ulang. Karena kalian bersaing dengan ratusan ribu pendaftar lain. Jika diterima artinya kalian memenuhi persyaratan verifikasi dan validasi berkas, termasuk syarat nilai yang mumpuni," ujar Khofifah.

Sebanyak 29.869 calon murid lolos jalur Prestasi Nilai Akademik SMA pada SPMB Jatim 2026. Dindik Jatim membuka jalur pemenuhan kuota mulai 29 Juni.
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TAGS   SPMB Jatim pemenuhan kuota spmb jatim Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Dinas pendidikan jatim berita pendidikan Jadwal SPMB Jatim

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