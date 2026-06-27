New BMW M3 Touring dan M2 Resmi Mengaspal di Surabaya, Ini Spesifikasi dan Harganya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BMW Astra Surabaya resmi meluncurkan New BMW M3 Competition Touring M xDrive dan New BMW M2 di Jawa Timur. Peluncuran itu dikemas dalam Festival of Joy bertema Art, Motion, and Scent, yang juga menjadi pameran lukisan pertama di showroom BMW di Indonesia serta peluncuran parfum BMW pertama di Jawa Timur.

Chief Executive BMW Astra Sanfrantis Tanu mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu pasar penting bagi BMW Astra. Karena itu, pihaknya terus menghadirkan produk terbaru sekaligus meningkatkan layanan bagi pelanggan.

"Hari ini BMW Astra menghadirkan New BMW M3 Touring dan New BMW M2 di Jawa Timur. Dua model BMW M ini baru saja diluncurkan di Jakarta beberapa hari lalu," kata Sanfrantis, Sabtu (27/6).

Sebagai satu-satunya diler resmi BMW M di Jawa Timur, BMW Astra juga terus memperkuat layanan purnajual, mulai dari peningkatan sertifikasi teknisi berstandar BMW Global hingga layanan trade-in kendaraan bekas melalui divisi BMW Used Car.

Kepala Cabang BMW Astra Surabaya Octa Wibowo menambahkan, showroom Surabaya kini dilengkapi BMW M Corner dengan konsep desain BMW Retail.Next serta teknisi bersertifikat yang mampu menangani kendaraan BMW bermesin konvensional, listrik, hingga lini performa tinggi BMW M.

Pada kesempatan yang sama, BMW Astra Surabaya juga meresmikan komunitas BMW M Owners Surabaya.

Baca Juga: BMW Kini Hadirkan Parfum dan Bikin Showroom Jadi Galeri Seni

Komunitas tersebut dipimpin Charlie Sentono sebagai ketua, Tovid Tjandra sebagai wakil ketua, serta Henry Joewono sebagai pembina.

Henry mengatakan pembentukan komunitas itu berawal dari kegiatan Morning Run yang diinisiasi BMW Astra Surabaya pada awal Juni lalu.