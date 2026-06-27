JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Buron Curanmor di Kawasan Wisata Pasir Putih Akhirnya Dibekuk Polisi

Buron Curanmor di Kawasan Wisata Pasir Putih Akhirnya Dibekuk Polisi

Sabtu, 27 Juni 2026 – 17:02 WIB
Buron Curanmor di Kawasan Wisata Pasir Putih Akhirnya Dibekuk Polisi - JPNN.com Jatim
Pelaku pencurian sepeda motor diamankan ke Polres Situbondo, jawa Timur. ANTARA/HO-Polres Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Sat Reskrim Polres Situbondo menangkap seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di kawasan Wisata Bahari Pasir Putih. Pelaku dibekuk di Kabupaten Probolinggo setelah sempat menjadi buruan polisi.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengatakan tersangka berinisial J, warga Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, ditangkap di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, pada Kamis (25/6).

"Setelah mendapatkan informasi pelaku berinisial J, warga Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (25/6) kami menangkap tersangka di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo," kata Selimat, Sabtu (27/6).

Baca Juga:

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor milik korban yang sebelumnya dilaporkan hilang saat diparkir di salah satu hotel kawasan Wisata Bahari Pasir Putih, Situbondo.

Selimat menjelaskan penangkapan berawal dari laporan kehilangan kendaraan bermotor yang diterima polisi. Tim URC kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui telah mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci pengaman dan kunci kontak menggunakan kunci khusus.

Baca Juga:

"Saat ini pelaku telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lainnya," ujarnya.

Selimat mengungkapkan dalam beberapa pekan terakhir kasus pencurian sepeda motor di wilayah Situbondo mengalami peningkatan.

Polres Situbondo menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di kawasan Wisata Bahari Pasir Putih.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   curanmor pelaku curanmor buranan curanmor Polres Situbondo wisata pasir putih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU