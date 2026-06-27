Mitra Visual Group Bertransformasi Jadi Solution Company, Penjualan Melesat di SMEX 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mitra Visual Group mencatatkan capaian positif pada ajang Surabaya Music Expo (SMEX) 2026. Hingga hari kedua pameran, perusahaan teknologi audiovisual itu mengklaim penjualannya telah melampaui target tahun sebelumnya sekitar 10-15 persen.

SMEX 2026 sendiri digelar pada 25-28 Juni di Grand City Convex Surabaya dan menjadi ajang bertemunya pelaku industri audio, lighting, multimedia, hingga teknologi hiburan.

CEO Mitra Visual Group Yafet Viktor Tanamal mengatakan perusahaan terus bertransformasi dari sekadar penjual produk menjadi penyedia solusi terintegrasi (solution company).

"Di SMEX tahun ini sudah tahun ketiga kami ikut. Dulu kami hanya membawa produk, tetapi sekarang kami memberikan solusi sekaligus experience kepada pelanggan," kata Yafet.

Menurutnya, tren industri audiovisual pada 2026 hingga 2027 bukan lagi sekadar menghadirkan perangkat terbaru, melainkan mengintegrasikan seluruh sistem hiburan dalam satu ekosistem.

"Semua akan terintegrasi dalam satu sistem sehingga operasionalnya lebih efisien dan tidak membutuhkan banyak orang," ujarnya.

Baca Juga: Kolaborasi MVG dan Grab Hadirkan Booth Interaktif di PRJ Surabaya 2025

Yafet menyebut pertumbuhan bisnis Mitra Visual Group mencapai sekitar 70 persen setiap tahun. Capaian tersebut didorong keberanian perusahaan berinvestasi lebih awal pada teknologi yang belum banyak digunakan kompetitor.

"Kalau kompetitor masih menggunakan teknologi yang sama, kami mencoba menghadirkan inovasi lebih dulu, baik di LED maupun lighting," tuturnya.