JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Punya Mobil di Surabaya? Bersiap, Pemkot Bakal Wajibkan Setiap Pemilik Memiliki Garasi

Punya Mobil di Surabaya? Bersiap, Pemkot Bakal Wajibkan Setiap Pemilik Memiliki Garasi

Sabtu, 27 Juni 2026 – 13:08 WIB
Punya Mobil di Surabaya? Bersiap, Pemkot Bakal Wajibkan Setiap Pemilik Memiliki Garasi - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sedang menggodok aturan yang mewajibkan setiap warga pemilik kendaraan roda empat harus memiliki tempat parkir atau garasi.

Aturan tersebut sedang disusun oleh Pemkot Surabaya melalui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang transportasi, yang kemudian akan diusulkan pembahasan melalui mekanisme legislatif DPRD Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan aturan tersebut akan secepatnya segera dibentuk.

Baca Juga:

"Nanti segera ya, itu kan karena di tengah jalan itu banyak mobil parkir itu. Terus di jalan kampung-kampung ya banyak mobil (parkir sembarangan)," ujar Eri, Jumat (26/6).

Dia menjelaskan perumusan aturan tersebut bertujuan untuk menjaga fungsi jalan agar tetap sesuai dengan semestinya.

Eri menyebut selama ini telah banyak muncul keluhan warga atas fenomena parkir liar serta keberadaannya dapat mengganggu mobilitas armada mobil pemadam kebakaran (damkar) saat merespons insiden kedaruratan maupun kebakaran.

Baca Juga:

"Kalau ada PMK (Petugas Pemadam Kebakaran) masuk juga sulit maka(dalam aturan yang disusun) paling tidak warga harus menyediakan paling tidak itu garasi atau tempat lahan parkir bersama," kata dia. (mcr12/jpnn)

Pemkot Surabaya menyiapkan aturan yang mewajibkan setiap pemilik mobil memiliki garasi atau tempat parkir. Kebijakan ini bertujuan mengatasi parkir liar.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pemkot Surabaya wajib garasi surabaya Eri Cahyadi Parkir liar surabaya raperda transportasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU