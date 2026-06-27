Di Tengah Ancaman El Nino, Anggaran BPBD Jember Justru Turun Hampir 50 Persen

jatim.jpnn.com, JEMBER - Anggota Komisi D DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho menyoroti penurunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember dalam APBD 2026. Padahal, potensi kekeringan akibat fenomena El Nino diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun ini.

Wahyu mengatakan sejumlah wilayah di Kabupaten Jember berpotensi mengalami kekeringan, di antaranya Kecamatan Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, dan Tempurejo.

"Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino dapat berdampak pada sejumlah wilayah rawan di Kabupaten Jember," kata Wahyu, Jumat (26/6).

Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Nuki itu menilai penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana semestinya menjadi prioritas pemerintah daerah, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai.

"Aanggaran BPBD Jember terus meningkat dalam dua tahun terakhir, dari Rp13 miliar pada 2024 menjadi Rp14 miliar pada 2025. Namun pada APBD 2026 justru dipangkas menjadi Rp7,5 miliar," bebernya.

Menurutnya, besaran anggaran tersebut relatif terbatas untuk memenuhi kebutuhan penanganan kebencanaan, terutama ketika musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang.

"Kami berharap dukungan anggaran yang memadai agar upaya mitigasi maupun penanganan darurat dapat berjalan optimal apabila ancaman bencana meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo memastikan pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan normal meski anggaran tahun ini berkurang.