Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Pagi dan Siang

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (27/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso, Lawang, Singosari, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sore dan malam cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.