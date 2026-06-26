Sekitar 10 Massa Aksi Indonesia Sekarat Ditangkap, 4 Orang Teridentifikasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya Fatkhul Khoir, menyebut sekitar 10 peserta aksi demonstrasi Indonesia Sekarat di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6), diduga diamankan aparat kepolisian. Hingga saat ini, KontraS baru berhasil mengidentifikasi empat orang yang ditangkap.

“Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, yang sudah masuk data hampir 10 orang, tetapi yang baru berdata nama-nama sekitar empat orang,” kata Fatkhul.

Dari empat orang yang telah teridentifikasi tersebut, dua di antaranya merupakan mahasiswa dan dua lainnya merupakan pekerja informal. Salah seorang pekerja informal diketahui bekerja di sebuah warung kopi di kawasan Jalan Kidal, Surabaya.

Baca Juga: Wagub Emil Sayangkan Demo Indonesia Sekarat di Grahadi Berkahir Ricuh

Meski demikian, KontraS mengaku belum mengetahui dasar hukum penangkapan para peserta aksi tersebut. Saat ini, tim masih melakukan pemantauan di lapangan sembari menunggu laporan dari keluarga maupun rekan-rekan peserta aksi.

“Ini yang belum kami ketahui, mereka dasar ditangkap hari ini apa. Kami masih mencoba melakukan pemantauan. Pada prinsipnya jika dibutuhkan bantuan hukum, kami dari KontraS siap mendampingi teman-teman yang hari ini ditangkap pihak kepolisian,” ujarnya.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun KontraS, para peserta aksi yang diamankan masih berada di sekitar kawasan Gedung Grahadi dan belum dipindahkan ke Polrestabes Surabaya.

Baca Juga: Polisi Tangkap Massa Diduga Provokator Kericuhan Demo Indonesia Sekarat di Grahadi

“Sementara dari pemantauan masih berada di Grahadi, sepertinya belum bergeser ke Polrestabes. Kami masih menunggu pengaduan dari teman-teman yang lain supaya jelas siapa saja yang nanti akan kami dampingi,” katanya.

Terkait proses pendampingan hukum, Fatkhul mengatakan timnya belum bergerak lebih jauh karena masih fokus melakukan pendataan identitas peserta aksi yang diamankan.