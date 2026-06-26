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Polisi Tangkap Massa Diduga Provokator Kericuhan Demo Indonesia Sekarat di Grahadi

Jumat, 26 Juni 2026 – 21:40 WIB
Polisi Tangkap Massa Diduga Provokator Kericuhan Demo Indonesia Sekarat di Grahadi - JPNN.com Jatim
Sejumlah massa diduga provokator diamankan polisi saat aksi Indonesia Sekarat di Grahadi ricuh. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya akhirnya memukul mundur massa aksi Front Anti Kapitalisme yang menggelar demo Indonesia Sekarat di gedung Grahadi, Jumat (26/6).

Pembubaran massa karena polisi menilai aksi mereka sudah anarkis karena melempar dan merusak pagar besi pembatas di sebelah gerbang Grahadi sisi barat.

Kapolrestabes Kombes Luthfie Sulistiyawan mengatakan pihaknya telah memberikan pelayanan terbaik saat massa aksi tiba di gedung Grahadi sejak sore.

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"Namun, sampai setelah azan Maghrib mereka memprovokasi dengan melakukan perusakan," kata Luthfie.

Melihat kondisi tersebut, aparat kepolisian mencoba menghimbau agar massa aksi tetap kondusif. Namun, hal itu tidak dihiraukan sehingga aparat memutuskan untuk memukul mundur.

"Kami himbau untuk berhenti melakukan perusakan, tetapi mereka terus melakukan perusakan dan pelemparan sehingga kami juga menilai bahwa itu selain membahayakan eh masyarakat, juga membahayakan keselamatan mereka sendiri," katanya.

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Polisi pun memutuskan untuk melalukan tindakan tegas.

"Kami lakukan tindakan tegas, kami imbau mereka untuk mundur dan kita dorong pelan-pelan mereka ke ke belakang sampai dengan ke bundaran air mancur.  Alhamdulilah massa sudah cair, sudah kembali," katanya.

Sejumlah massa diduga provokator diamankan polisi saat aksi Indonesia Sekarat di Grahadi ricuh
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TAGS   Demo Grahadi demo grahadi ricuh Demo Indonesia Sekarat polisi amankan provokator demo

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