Massa Aksi Indonesia Sekarat di Grahadi Surabaya Blokade Jalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa aksi demosntrasi Indonesia Sekarat di Gedung Grahadi Surabaya menutup seluruh ruas Jalan Gubernur Suryo yang mengarah ke Jalan Yos Sudarso dan Jalan Panglima Sudirman, Jumat (26/6).

Semula kendaraan bisa melintas separuh jalan. Namun, massa aksi akhirnya menutup seluruh ruas jalan dengan membentuk lingkaran besar sekitar pukul 17.00 WIB.

Aksi penutupan jalan itu sempat mendapat protes pengendara dengan membunyikan klakson. Namun, hal itu tidak dihiraukan.

Massa aksi tetap melakukan orasi. Di sisi lan, mereka mengumpulkan kaos dan tas untuk dibakar. Bagi pengendara yang hendak melintas di Jalan Gubernur Suryo agar mencari alternatif jalan menuju lokasi tujuan.

Hingga pukul 18.00 WIB. Massa aksi tetap bertahan. Mereka juga membawa sampah untuk dibakar di tengah lingkaran yang dibuat.

Dalam aksi ini, massa aksi yang mengatasnamakan Front Anti Kapitalisme membawa 11 tuntutan. Salah satunya, terkait kebutuhan pokok yang terus mencekik.

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Adapun 11 tuntutan yang disuarakan :

1Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM.