Banner Prabowo Bertuliskan Lemes Longor Warnai Demo Indonesia Sekarat di Grahadi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa aksi demonstrasi Indonesia Sekarat di Gedung Grahadi Surabaya membawa sebuah banner gambar kartun Presiden Prabowo yang dipasang di jembatan penyebrangan orang (JPO), Jumat (26/6).

Banner tersebut bertuliskan 'Prabowo Kuwarso, Kurwarso, Gendarseng, Lemes Longor'

Juru Bicara Front Anti Kapitalisme Septia Rahma (26) menjelaskan arti kata lemas longor dalam banner tersebut, adalah pemerintahan yang selalu pakai kebijakan-kebijakan yang tidak pernah menyentuh akar rumputnya.

"Terus pun juga ke alat-alat negaranya yang selalu represif ke masyarakat sipil tetapi ke atas pasti siap pak, siap pak siap komando, siap laksanakan," katanya.

Kata "lemes longor" itu, juga mengartikan bahwa pemerintah tidak pernah mengevaluasi kebijakan soal proram Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan dari masyarakat.

"Karena yang kami pahami adalah seharusnya soal pendidikan, soal fasilitas umum itu jauh lebih penting. Pun sekarang dolar juga melemah. Seharusnya itu yang difokuskan oleh pemerintah tetapi mereka malah fokus pada kebijakan-kebijakan yang lemas longor," katanya.

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"Begitu dan kami pakai bahasa ini karena ini dianggap lebih melokal, lebih dekat dengan warga Surabaya dan lebih bisa terus-menerus untuk diingat bahwa pemerintah kita itu per hari ini cuman bisa lemes dan longor," katanya.

Adapun 11 tuntutan yang disuarakan :