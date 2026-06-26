Demo Indonesia Sekarat di Grahadi, Massa Bawa 11 Tuntutan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat yang mengastanamakan Front Anti Kapitalisme menggelar aksi demonstrasi Indonesia Sekarat di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (26/6).

Pantauan JPNN, mereka tiba di Grahadi sekitar 16.20 WIB. Massa tiba yang datang kompak mengenakan penutup muka atau masker.

Tidak ada poster atau spanduk berisi tuntutan yang mereka bawa. Massa aksi hanya membawa sebuah banner yang dipasang di jembatan penyebrangan orang (JPO).

Banner tersebut bergambar kartun Presiden Prabowo dengan tulisan 'Prabowo Kuwarso Kurwarso, Gendarseng, Lemes Longor'

Juru Bicara Front Anti Kapitalisme Septia Rahma (26) menjelaskan aksi hari ini adalah perpanjangan atau nafas dari perlawanan Kota Surabaya.

"Seperti yang kami lihat per hari ini apa-apa mahal. Terus bahan pokok juga naik. Itu juga yang dikeluhkan oleh saya selaku pengusaha UMKM juga, yang merasa bahwa memang banyak sekali bahan pokok yang naik. Yang kemudian dikeluhkan oleh customer-customer saya. Itu representasi dari saya sendiri selaku pedagang kecil," kata Septia.

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Dari aksi ini, pihaknya membawa sebelas tuntutan. Salah satu yang paling krusial adalah turunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, Septia mengungkapkan makna di balik banner yang dibawa massa aksi. Arti kata lemas longor dalam banner tersebut, mengartikan pemerintahan yang selalu pakai kebijakan-kebijakan yang tidak pernah menyentuh akar rumputnya.