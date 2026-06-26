Hadir di Surabaya, Kayuputih Reflexology Siapkan 18 Ruang Treatment & Terapis Bersertifikat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kayuputih Family Reflexology membuka cabang pertamanya di Surabaya. Outlet yang berlokasi di Jalan Raya Jemursari Nomor 31 itu menjadi gerai ke-20 yang dimiliki Kayuputih Group di Indonesia.

Manager Operasional Kayuputih Family Reflexology Group Yustina Ajeng Sasmita mengatakan pembukaan cabang di Kota Pahlawan menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan untuk memperluas layanan wellness dan relaksasi keluarga.

"Surabaya menjadi cabang pertama kami di kota ini sekaligus outlet ke-20 Kayuputih Group. Setelah ini kami juga merencanakan pembukaan cabang di Pasuruan, Kediri, Palu, Bintaro, dan beberapa daerah lainnya," ujar Ajeng, Jumat (26/6).

Di outlet Jemursari, Kayuputih Family Reflexology menyediakan berbagai layanan, mulai refleksi, traditional massage, tuina massage, Thailand massage, shiatsu massage, hingga sport massage.

Menurut Ajeng, konsep yang diusung bukan sekadar layanan pijat, tetapi juga menghadirkan pengalaman relaksasi yang nyaman bagi pelanggan.

"Teknik pijat kami dirancang untuk membantu mengurangi kelelahan, stres, dan pegal setelah beraktivitas. Kami juga ingin menghadirkan suasana yang nyaman sehingga pelanggan bisa menjadikan treatment sebagai bentuk self reward," katanya.

Outlet tersebut memiliki 18 ruang treatment yang didukung 18 terapis bersertifikat dan beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 22.00 WIB.