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Hadir di Surabaya, Kayuputih Reflexology Siapkan 18 Ruang Treatment & Terapis Bersertifikat

Jumat, 26 Juni 2026 – 19:47 WIB
Hadir di Surabaya, Kayuputih Reflexology Siapkan 18 Ruang Treatment & Terapis Bersertifikat - JPNN.com Jatim
Kayuputih Family Reflexology menghadirkan 18 ruang treatment, terapis bersertifikat. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kayuputih Family Reflexology membuka cabang pertamanya di Surabaya. Outlet yang berlokasi di Jalan Raya Jemursari Nomor 31 itu menjadi gerai ke-20 yang dimiliki Kayuputih Group di Indonesia.

Manager Operasional Kayuputih Family Reflexology Group Yustina Ajeng Sasmita mengatakan pembukaan cabang di Kota Pahlawan menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan untuk memperluas layanan wellness dan relaksasi keluarga.

"Surabaya menjadi cabang pertama kami di kota ini sekaligus outlet ke-20 Kayuputih Group. Setelah ini kami juga merencanakan pembukaan cabang di Pasuruan, Kediri, Palu, Bintaro, dan beberapa daerah lainnya," ujar Ajeng, Jumat (26/6).

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Di outlet Jemursari, Kayuputih Family Reflexology menyediakan berbagai layanan, mulai refleksi, traditional massage, tuina massage, Thailand massage, shiatsu massage, hingga sport massage.

Hadir di Surabaya, Kayuputih Reflexology Siapkan 18 Ruang Treatment & Terapis BersertifikatLayanan cuci di Kayuputih Family Reflexology untuk merelaksasi kaki sebelum dipijat. Foto: Arry Saputra/JPNN

Menurut Ajeng, konsep yang diusung bukan sekadar layanan pijat, tetapi juga menghadirkan pengalaman relaksasi yang nyaman bagi pelanggan.

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"Teknik pijat kami dirancang untuk membantu mengurangi kelelahan, stres, dan pegal setelah beraktivitas. Kami juga ingin menghadirkan suasana yang nyaman sehingga pelanggan bisa menjadikan treatment sebagai bentuk self reward," katanya.

Outlet tersebut memiliki 18 ruang treatment yang didukung 18 terapis bersertifikat dan beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 22.00 WIB.

Resmi hadir di Surabaya, Kayuputih Family Reflexology menghadirkan 18 ruang treatment, terapis bersertifikat, serta promo pembukaan berupa diskon 15 persen.
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TAGS   Kayuputih Reflexiology Kayuputih Jemursari Kayuputih Surabaya spa dan pijat surabaya spa surabaya

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