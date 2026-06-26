Resmi Beroperasi, Mini LNG Plant di Tuban Perkuat Pasokan Energi Industri Nasional

jatim.jpnn.com, TUBAN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan Mini LNG Plant milik PT Sumber Aneka Gas (SAG) di Tuban, Jawa Timur. Fasilitas ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor elpiji.

Bahlil mengatakan pengoperasian fasilitas pengolahan gas bumi tersebut menjadi langkah konkret dalam mengoptimalkan pemanfaatan energi domestik di tengah dinamika geopolitik global yang mendorong setiap negara memperkuat kemandirian energinya.

"Saya melihat ini adalah karya nyata sebuah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fasilitas ini menghasilkan LNG,elpiji, kondensat, hingga CNG yang menjadi bagian dari bauran energi untuk mengurangi impor elpiji," ujar Bahlil saat peresmian di Tuban, Kamis (25/6).

Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas mengolah pasokan gas dari Lapangan Sumber milik PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java hingga 2035 dengan volume sekitar 15 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi LNG hingga 55.300 ton per tahun dengan kapasitas penyimpanan 1.600 meter kubik. Selain itu, pabrik juga mampu memproduksi LPG sekitar 9.800 ton per tahun, kondensat 19.600 barel per tahun, serta tengah menyiapkan produksi CO2 cair hingga 21.000 ton per tahun.

Seluruh hasil produksi akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, pembangkit listrik, dan pasar ritel di wilayah Jawa, Bali hingga Sulawesi melalui jaringan distribusi berbasis transportasi darat.

Menurut Bahlil, tambahan pasokan LNG domestik akan membantu menjaga ketersediaan bahan baku energi bagi industri, terutama ketika pasokan gas pipa mengalami penurunan.

"Sekarang di Jawa Timur masih relatif aman. Namun di Jawa Barat, Banten, Bekasi hingga Jakarta terjadi penurunan pasokan HGBT karena lifting gas menurun. Akibatnya kita menggunakan LNG sehingga harganya ikut naik. Ini yang harus kita cari solusinya," katanya.