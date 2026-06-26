Eks Hi-Tech Mall Disulap Jadi Pusat Industri Kreatif, Soft Launching Digelar 5 Juli

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera membuka wajah baru eks Hi-Tech Mal. Bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai pusat penjualan elektronik itu kini direvitalisasi menjadi ruang bagi pelaku industri kreatif, UMKM, komunitas, hingga anak muda.

Soft launching dijadwalkan berlangsung pada 5 Juli 2026 dengan membuka area basement dan lantai dasar sebagai tahap awal pengoperasian.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kawasan tersebut akan menjadi ruang baru bagi pelaku usaha lokal dan komunitas kreatif untuk berkembang.

“Pada tahap awal kami membuka basement dan lantai dasar terlebih dahulu. Kami ingin aktivitas ekonomi mulai bergerak dari bawah dengan menghadirkan brand lokal, tenant F&B, pelaku custom, dan industri kreatif,” kata Eri saat meninjau progres revitalisasi, Rabu (24/6).

Selain area komersial, Pemkot juga tengah menyelesaikan pembangunan gedung pertemuan seluas sekitar 3.500 meter persegi yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

“Gedung pertemuan ini insyaallah selesai pada Agustus. Luasnya sekitar 3.500 meter persegi sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan indoor, termasuk acara pernikahan,” ujarnya.

Eri menegaskan bahwa lantai-lantai di eks Hi-Tech Mall akan difungsikan secara bertahap sebagai ruang kreatif dan pengembangan anak muda.

“Kami ingin kawasan ini menjadi ruang bagi anak muda. Jika memiliki bakat di bidang e-sport maupun kreativitas lainnya, diharapkan dapat berkembang menjadi prestasi, bukan sekadar hobi,” katanya.