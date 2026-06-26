Bangun Satu Data Kesehatan, Seluruh Rumah Sakit Surabaya Bakal Terhubung Real Time

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memperkuat integrasi layanan kesehatan dengan membangun sistem Satu Data Kesehatan Surabaya yang akan menghubungkan seluruh rumah sakit di Kota Pahlawan dalam satu platform.

Melalui sistem tersebut, data kapasitas rumah sakit, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, ambulans, hingga sebaran penyakit dapat dipantau secara real time.

Data itu diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Gagasan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat membuka Forum Koordinasi Rumah Sakit se-Surabaya yang diikuti perwakilan 69 rumah sakit di Graha Sawunggaling, Balai Kota Surabaya, Kamis (25/6).

Eri mengatakan, sistem tersebut bukan sekadar menjadi basis data milik pemerintah, melainkan wadah bersama yang memungkinkan seluruh rumah sakit saling terhubung dan berbagi informasi.

“Dengan satu data kami bisa mengetahui jumlah dokter, ambulans, hingga rumah sakit yang mendampingi wilayah tertentu. Semua bisa saling mendukung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Surabaya,” ujarnya.

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Menurut Eri, integrasi data akan mendukung sejumlah program kesehatan, seperti Satu RW Satu Tenaga Kesehatan, Satu Kelurahan Satu Ambulans, serta layanan Tim Gerak Cepat (TGC) yang terhubung dengan Command Center 112.

Dia menilai sistem tersebut akan mengatasi persoalan rujukan pasien yang selama ini kerap terkendala karena keterbatasan informasi mengenai kapasitas rumah sakit.