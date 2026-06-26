Saksi Ketakutan Lari Saat Temukan Wanita Tewas Bersimbah Darah di Kontrakan Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang perempuan berinisial SN (51) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia bersimbah darah di kamar kontrakannya Jalan Putat Jaya Gang Lebar A, Sawahan, Surabaya, Kamis (25/6) pukul 19.30 WIB.

Kapolsek Sawahan Kompol Muljono menjelaskan jasad warga asal Jarak Kulon, Jogoroto, Jombang itu pertama kali ditemukan kerabat pemilik kontrakan dan tetangganya.

"Saksi melihat melalui jendela bahwa ada darah di kamar korban. Saksi ketakutan lari lalu melapor ke RT dan RW. Kemudian warga juga melapor ke 110," katanya, Jumat (26/6).

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Tak lama setelah menerima laporan itu, Anggota Reskrim Polsek Sawahan tiba di lokasi dan melakuka pengecekan. Mereka juga menghubungi Tim Inafis Polrestabes Surabaya

"Setelah dilakukan olah TKP rekan Inafis betul memang terjadi pembunuhan. Korban adalah wanita inisial SN kelahiran tahun 1975 asal Jombang," lanjutnya.

Hasil identifikasi Tim Inafis Polrestabes Surabaya, kata Muljono, sepintas memang ada luka tusukan di tubuh korban. Ada dugaan SN merupakan korban pembunuhan.

"Kalau sepintas dari rekan Inafis betul ada (luka tusukan), tetapi secara detail nanti otopsi yang bisa menjelaskan," tegasnya.

Pihaknya menuturkan untuk barang atau perhiasan korban masih dipakai dan tidak ada yang hilang. Usai dilakukan olah TKP, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan otopsi.