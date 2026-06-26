Polisi Temukan Luka Tusukan Pada Wanita Tewas di Kontrakan Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi menemukan luka tusukan pada jenazah seorang perempuan berinisial SN (51) yang ditemukan meninggal dunia bersimbah darah di kamar kontrakannya Jalan Putat Jaya Gang Lebar A, Sawahan, Surabaya, Kamis (25/6) pukul 19.30 WIB.

Temuan itu berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan Tim Inafis Polrestabes Surabaya sehingga diduga merupakan korban pembunuhan.

"Setelah dilakukan olah TKP rekan Inafis betul memang terjadi pembunuhan. Korban adalah wanita inisial SN kelahiran tahun 1975 asal Jombang," Kapolsek Sawahan Kompol Muljono, Jumat (26/6).

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Namun, untuk memastikan hal tersebut. Pihaknya masih meninggu hasil autopsi yang dilakukan terhadap korban.

"Kalau sepintas dari rekan Inafis betul ada (luka tusukan), tetapi secara detail nanti otopsi yang bisa menjelaskan," tegasnya.

Pihaknya menuturkan untuk barang atau perhiasan korban masih dipakai dan tidak ada yang hilang. Usai dilakukan olah TKP, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan otopsi.

"Saat ini masih penyelidikan. Mohon doanya semoga segera terungkap," katanya.

Muljono menyampaikan korban yang meruoakan warga asal Jarak Kulon, Jogoroto, Jombang itu pertama kali ditemukan kerabat pemilik kontrakan dan tetangganya.