Wanita Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kontrakan Surabaya, Diduga Korban Pembunuhan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Jalan Putat Jaya Gang Lebar A, Kecamatan Sawahan, Surabaya digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam kamar kontrakannya pada Kamis (25/6) malam. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dan diduga menjadi korban pembunuhan.

Korban diketahui berinisial SN (51) warga asal Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

Kapolsek Sawahan Kompol Muljono mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan oleh kerabat pemilik kontrakan bersama tetangga sekitar pukul 19.30 WIB.

"Saksi melihat melalui jendela bahwa ada darah di kamar korban. Saksi ketakutan lari lalu melapor ke RT dan RW. Kemudian warga juga melapor ke 110," kata Muljono, Jumat (26/6).

Menerima laporan tersebut, anggota Reskrim Polsek Sawahan langsung mendatangi lokasi kejadian. Namun, petugas tidak dapat masuk ke dalam kamar sehingga meminta bantuan Tim Inafis Polrestabes Surabaya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Setelah dilakukan olah TKP rekan Inafis betul memang terjadi pembunuhan. Korban adalah wanita inisial SN kelahiran tahun 1975 asal Jombang," ujarnya.

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Berdasarkan hasil identifikasi awal Tim Inafis, korban diduga mengalami luka akibat benda tajam. Namun, kepastian penyebab kematian masih menunggu hasil autopsi.

"Kalau sepintas dari rekan Inafis betul ada (luka tusukan), tetapi secara detail nanti autopsi yang bisa menjelaskan," tuturnya.