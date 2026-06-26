Hilang Saat Berenang di Air Terjun, Remaja di Pasuruan Ditemukan Tewas pada Malam Hari

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Seorang remaja bernama Wily (18) ditemukan tewas setelah dilaporkan tenggelam saat berenang di kawasan Air Terjun Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada Kamis (25/6) malam.

Jenazah korban ditemukan sekitar pukul 21.48 WIB di dasar kolam air terjun setelah tim SAR gabungan melakukan penyelaman manual di titik yang diduga menjadi lokasi terakhir korban terlihat sebelum tenggelam.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan pihaknya langsung mengerahkan satu tim rescue lengkap dengan peralatan SAR air, termasuk perlengkapan selam, begitu menerima laporan kejadian.

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"Setelah dilakukan penyisiran di bawah permukaan air, korban akhirnya berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi awal kejadian," kata Nanang, Jumat (26/6).

Setelah dievakuasi ke darat, jenazah korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Komandan Tim Rescue Kantor SAR Surabaya Fajar Ismucahyo mengungkapkan proses pencarian berlangsung cukup berat. Selain medan menuju lokasi yang curam, tim penyelam juga menghadapi jarak pandang yang sangat terbatas saat melakukan pencarian pada malam hari.

"Setiap penyelam harus bekerja dengan penuh kehati-hatian karena kondisi di bawah air cukup menyulitkan," ujarnya.

Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur SAR, di antaranya BPBD Kabupaten Pasuruan, Polsek Gempol, Koramil Gempol, Damkar Kabupaten Pasuruan, Redkar, Bagana Bangil, Galena, serta warga sekitar.