Perhiasan ASN Bangkalan yang Tewas dalam Mobil Dinas di Bandara Juanda Hilang

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sejumlah perhiasan milik RYS (50) aparatur sipil negara (ASN) asal Bangkalan yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas di kawasan Terminal 1 Bandara Juanda dilaporkan hilang saat jenazah korban ditemukan.

Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya mengungkapkan berdasarkan keterangan pihak keluarga, terdapat beberapa barang berharga yang tidak ditemukan bersama korban, yakni gelang, kalung, dan anting sebelah kiri.

“Menurut keluarga, yang tidak ditemukan waktu jenazah ditemukan di bandara itu adalah gelang, kalung, kemudian anting kiri,” ujar Risang, Kamis (25/6).

Hilangnya anting sebelah kiri tersebut disebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan forensik yang menemukan adanya luka robek pada telinga kiri korban.

Dalam hasil visum luar yang disampaikan tim forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul.

“Anting kirinya hilang. Jadi, bersesuaian. Dari hasil visum luar memang ada luka robek di telinga kiri yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul,” katanya.

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Meski demikian, pihak keluarga meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan adanya tindak kekerasan yang menjadi penyebab kematian korban. Sebab, hingga kini penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dan uji laboratorium forensik.

“Kalau sebab kematian itu belum tentu karena benturan benda tumpul. Memang ada luka robek di telinga, tetapi apakah itu menjadi penyebab kematian, itu masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.