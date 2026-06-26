7.100 Anak Tercatat Tidak Sekolah di Tulungagung, Disdik Ungkap Kendala Terbesarnya

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Disdik Kabupaten Tulungagung terus menggenjot penanganan anak tidak sekolah (ATS) dengan melakukan pendampingan hingga mengembalikan mereka ke bangku pendidikan formal maupun nonformal.

Kasi Kelembagaan Bidang SD Disdik Tulungagung Rifka Zuyun Umadah mengatakan jumlah ATS di Tulungagung masih cukup tinggi sehingga membutuhkan penanganan serius.

"Rinciannya, sebanyak 5.544 orang masuk kategori drop out (DO), sedangkan 1.556 orang masuk kategori belum pernah bersekolah (BPB)," kata Rifka, Kamis (25/6).

Meski demikian, dia menjelaskan tidak seluruh data tersebut merupakan anak usia sekolah. Hasil verifikasi menunjukkan sebagian merupakan warga berusia di atas 25 tahun yang masih tercatat dalam sistem pendataan ATS.

Untuk menekan angka ATS, Disdik Tulungagung menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Sosial (Dinsos).

Penanganan dilakukan melalui verifikasi data, konfirmasi kepada keluarga, hingga mendatangi langsung rumah sasaran.

Anak yang masih memenuhi usia sekolah akan difasilitasi kembali ke pendidikan formal sesuai jenjangnya. Sementara mereka yang sudah melewati batas usia sekolah diarahkan mengikuti pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

"Kalau secara usia masih memungkinkan, kami dorong masuk sekolah formal. Sedangkan yang usianya sudah tidak sesuai akan diarahkan ke PKBM atau pendidikan nonformal," ujarnya.