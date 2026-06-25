ASN Bangkalan Tewas dalam Bandara Juanda Diperkirakan Meninggal 2-3 Hari

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong memperkirakan RYS (50) perempuan yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas di kawasan Terminal 1 Bandara Juanda, telah meninggal dua hingga tiga hari sebelum jasadnya ditemukan pada Rabu (24/6).

Perkiraan tersebut disampaikan Ketua Tim Humas Rumkit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong AKBP Ni Made Wiatini, berdasarkan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan terhadap jenazah korban.

“Untuk meninggalnya diperkirakan sudah lebih dari 2 kali 24 jam. Dua atau tiga hari,” kata Ni Made, Kamis (25/6).

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Selain memperkirakan waktu kematian, tim forensik juga menemukan sejumlah temuan pada tubuh korban. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

“Ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul,” ujarnya.

Tim forensik juga menemukan pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata serta kebiruan pada selaput lendir bibir atas dan bawah. Menurut Ni Made, kondisi tersebut lazim ditemukan pada kasus kematian akibat mati lemas atau asfiksia.

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“Nah, kelainan ini lazim ditemukan pada mati lemas atau karena asfiksia,” katanya.

Pada pemeriksaan organ dalam, ditemukan perubahan warna merah kehitaman pada lidah, epiglotis, dan saluran napas atas. Temuan serupa juga terlihat pada dinding lambung korban.