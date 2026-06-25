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Keluarga Soroti Kejanggalan Mobil Dinas ASN Bangkalan yang Terparkir di Bandara Juanda

Kamis, 25 Juni 2026 – 21:00 WIB
Keluarga Soroti Kejanggalan Mobil Dinas ASN Bangkalan yang Terparkir di Bandara Juanda - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan saat mengevakuasi jenazah perempuan yang ditemukan meninggal di dalam mobil terparkir di Terminal 1 Bandara Juanda, Rabu (24/6). Foto: Dok. SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Keberadaan mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang ditemukan di area Bandara Juanda, Sidoarjo, menjadi salah satu kejanggalan dalam kasus kematian Ruly Yunis Setiawati (50), ASN yang ditemukan meninggal dunia di dalam kendaraan tersebut.

Kuasa hukum keluarga Risang Bima Wijaya, mengatakan pihak keluarga tidak mengetahui adanya agenda korban yang berkaitan dengan keberadaan mobil dinas di bandara.

“Enggak ada. Enggak ada yang menyangka, keperluannya juga apa, tidak ada. Dari pihak keluarga dan kami juga meyakini tidak ada keperluan apa-apa di Bandara Juanda,” kata Risang, Kamis (25/6).

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Menurutnya, korban tidak memiliki agenda untuk mengantar maupun menjemput seseorang di bandara sebelum ditemukan meninggal dunia.

“Tidak mengantar siapapun, tidak menjemput siapapun. Jadi keberadaan di sana itu masih menjadi tanda tanya,” ujarnya.

Dia juga menegaskan mobil yang digunakan korban merupakan fasilitas dinas yang biasa dipakai untuk aktivitas pekerjaan sehari-hari sebagai ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan.

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Korban, Ruly Yunis Setiawati, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam mobil Toyota Kijang Innova berpelat merah M 1090 GP yang terparkir di Terminal 1 Bandara Juanda pada Rabu (24/6).

Penemuan tersebut langsung ditangani oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo yang kini masih melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian.

Mobil dinas ASN Bangkalan ditemukan di Bandara Juanda tanpa tujuan jelas. Keluarga heran dan sebut tidak ada agenda korban ke bandara sebelum kejadian
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TAGS   ASN Bangkalan asn bangkalan tewas ASN Bangkalan tewas Bandara Juanda keluarga ASN Bangkalan

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