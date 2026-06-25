Keluarga Sebut ASN Bangkalan yang Tewas di Bandara Juanda Dikenal Tidak Punya Musuh

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Di balik penemuan jasad RYS (50) seorang ASN Bangkalan di kawasan Bandara Juanda, pihak keluarga mengungkap sosok korban yang dikenal baik dan tidak pernah bermasalah dengan orang lain.

Ruly yang menjabat sebagai sekretaris di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan itu ditemukan tak bernyawa di kursi penumpang mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi M 1090 GP, Rabu (24/6).

Kuasa hukum keluarga Risang Bima Wijaya menyampaikan selama ini korban dikenal sebagai sosok pekerja keras dan mudah bergaul di lingkungan kerja maupun keluarga.

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“Almarhumah orangnya baik, tidak pernah ada masalah dengan orang lain. Di lingkungan kerja juga dikenal cukup disiplin dan bertanggung jawab,” ujar Risang, Kamis (25/6).

Menurutnya, keluarga juga tidak mengetahui adanya konflik pribadi maupun permasalahan yang dapat berhubungan dengan peristiwa yang menimpa korban.

Dia menyebut sejauh ini tidak ada informasi mengenai adanya pihak yang memiliki persoalan dengan korban.

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“Sepengetahuan keluarga, tidak ada musuh atau masalah dengan orang lain. Kalau pun ada, mungkin tidak pernah diketahui keluarga karena selama ini tidak ada tanda-tanda,” katanya.

Selain itu, keluarga juga menegaskan bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit serius yang mengharuskan pengobatan rutin. Korban hanya disebut memiliki keluhan kesehatan ringan berupa gangguan lambung yang sesekali kambuh saat kelelahan.