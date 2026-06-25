Lamongan Punya Kawasan Industri Pintar Baru, Siap Serap Ribuan Tenaga Kerja

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT Jakamitra Indonesia, anak usaha Japfa, resmi memperkenalkan i-Sentra Lamongan sebagai kawasan industri pintar dan ramah lingkungan (Smart-Eco Industrial Park) untuk mendukung percepatan investasi di Jawa Timur.

Kawasan industri yang berlokasi di Lamongan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8 persen.

Direktur PT Jakamitra Indonesia Benjamin Abednego Soenadi mengatakan i-Sentra @Lamongan dirancang tidak hanya sebagai kawasan manufaktur, tetapi juga sebagai ekosistem industri yang mendukung daya saing Indonesia di tingkat global.

“i-Sentra Lamongan bukan sekadar kawasan manufaktur. Kami adalah mitra strategis pemerintah dalam memperkuat struktur industri domestik dan daya saing global Indonesia melalui ekosistem yang berkelanjutan,” kata Benjamin.

Menurut dia, kawasan tersebut mengintegrasikan layanan Perizinan Terpadu (One Stop Licensing) dan kebijakan Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) guna memangkas birokrasi investasi.

Melalui skema tersebut, investor dapat memulai pembangunan fisik lebih cepat setelah memperoleh izin prinsip.

Mengusung konsep Designed for Accelerating Investment, i-Sentra Lamongan menawarkan berbagai fasilitas dan insentif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional pelaku usaha.

Dari sisi logistik, kawasan ini memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan pelabuhan laut dalam (deep sea port) internasional serta didukung rencana pengembangan akses jaringan jalan tol di masa mendatang.