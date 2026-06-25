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Kuasa Hukum ASN Bangkalan Menduga ASN Bangkalan Meninggal Sebelum Masuk Bandara Juanda

Kamis, 25 Juni 2026 – 20:02 WIB
Kuasa Hukum ASN Bangkalan Menduga ASN Bangkalan Meninggal Sebelum Masuk Bandara Juanda - JPNN.com Jatim
Tim Inafis Polresta Sidoarjo saat proses evaluasi jenazah perempuan di dalam mobil yang terparkir di Bandara Juanda, Rabu (24/6). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Misteri kematian RYS (50), aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas di Terminal 1 Bandara Juanda, terus didalami aparat kepolisian.

Di tengah proses penyelidikan, kuasa hukum keluarga mengemukakan dugaan bahwa korban kemungkinan telah meninggal dunia sebelum kendaraan yang ditumpanginya masuk ke kawasan bandara.

Kuasa hukum keluarga Risang Bima Wijaya, mengatakan dugaan tersebut muncul setelah melihat posisi korban saat ditemukan di dalam mobil Toyota Kijang Innova berpelat merah M 1090 GP.

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Menurut dia, korban ditemukan berada di kursi penumpang depan sebelah kiri sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang mengemudikan kendaraan tersebut hingga akhirnya terparkir di area bandara.

“Dugaan saya pribadi, ini dugaan saya ya, bukan penyidik, korban dibawa masuk ke bandara dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jadi meninggalnya di tempat lain kemudian dibuang di bandara,” kata Risang, Kamis (25/6).

Meski demikian, Risang menegaskan dugaan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan karena seluruh fakta masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo.

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Dia menyebut polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan dari keluarga korban.

Selain itu, rekaman kamera pengawas (CCTV) di kawasan bandara juga menjadi salah satu petunjuk penting untuk mengungkap peristiwa tersebut.

Ditemukan tewas di mobil dinas di Juanda, ASN Bangkalan diduga sudah meninggal sebelum tiba di bandara. Polisi masih mendalami kasus tersebut
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TAGS   Bandara Juanda Surabaya ASN Bangkalan misteri kematian asn bangkalan asn bangkalan tewas ASN Bangkalan tewas Bandara Juanda

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