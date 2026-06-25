ASN Bangkalan yang Ditemukan Tewas di Bandara Juanda Hilang Kontak Sejak 20 Juni

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - RYS (50) seorang aparatur sipil negara (ASN) Bangkalan yang ditemukan meninggal dunia area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo diketahui sempat tidak dapat dihubungi keluarganya selama beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan, Rabu (24/6).

Korban yang merupakan sekretaris di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan itu ditemukan meninggal dunia di dalam Toyota Kijang Innova bernomor polisi M 1090 GP.

Kuasa hukum keluarga Risang Bima Wijaya, mengungkapkan korban terakhir kali berangkat bekerja seperti biasa pada Kamis (18/6).

Baca Juga: Importir Ponsel Bekas Diduga Suap Oknum Bea Cukai Juanda Selama Dua Tahun

Sebelum pergi, korban sempat memberi tahu keluarga bahwa dirinya tidak akan pulang selama dua hari.

“Korban berangkat ke kantor seperti biasa. Saat itu hanya menyampaikan kepada keluarganya bahwa akan pulang dua hari kemudian,” ujar Risang, Kamis (25/6).

Sehari setelahnya, Jumat (19/6), korban masih berkomunikasi dengan keluarganya. Menurut Risang, korban sempat melakukan panggilan video dengan adiknya.

Baca Juga: Perempuan Tewas di Dalam Mobil Parkiran Bandara Juanda Sekretaris Dinas PRKP Bangkalan

Komunikasi terakhir terjadi pada Sabtu (20/6) pagi. Saat itu korban masih sempat berbincang melalui telepon dengan anaknya dan bertukar pesan dengan suaminya.

“Sabtu pagi masih telepon dengan anaknya dan masih chatting dengan suaminya. Namun sejak siang hari sudah tidak bisa dihubungi,” katanya.