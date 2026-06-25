MVG Kembali Hadirkan CCE Indonesia 2026, Perkuat Kompetensi Engineer LED Display

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mitra Visual Group (MVG) bersama Colorlight menggelar program sertifikasi internasional Colorlight Certified Engineer (CCE) Indonesia 2026 di Surabaya. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi engineer dan pelaku industri LED display di Tanah Air.

Kegiatan yang berlangsung di Fairfield by Marriott Surabaya pada Rabu (24/6) tersebut menjadi kelanjutan dari pelaksanaan CCE tahun sebelumnya yang mendapat respons positif dari pelaku industri audiovisual nasional.

Founder Mitra Visual Group Omen Denny mengatakan penyelenggaraan tahun ini hadir dengan materi yang lebih komprehensif dan metode pelatihan yang lebih mendalam.

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“Kesuksesan edisi perdana tahun lalu menjadi dorongan utama bagi MVG dan Colorlight untuk kembali menggelar program serupa di tahun ini dengan cakupan materi yang lebih komprehensif serta pendekatan pelatihan yang semakin mendalam,” kata Omen, Rabu (24/6).

CCE Indonesia 2026 juga menghadirkan sejumlah praktisi dan pelaku industri audiovisual nasional sebagai pembicara tamu.

Mereka antara lain Founder Mitra Visual Group Omen Denny, Owner Singham Multimedia Kholiq Shaan, Founder Adika Cipta Kreasindo Abqari Dhiyaurrahman, Founder GL Kreatama Production (GLPRO) Gatot Gashelo, serta Owner PT Sonny Media Partner Equipment Sonny Sudarsono.

Menurut Omen, kehadiran para praktisi tersebut memberikan pengalaman lapangan dan perspektif industri yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.

Program CCE tidak hanya menjadi ajang sertifikasi, tetapi juga sarana peningkatan kapasitas engineer lokal untuk menghadapi perkembangan industri LED display yang makin pesat.