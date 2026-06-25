Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan Sebelum ASN Bangkalan Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya menyatakan sejauh ini tidak ditemukan indikasi konflik rumah tangga maupun persoalan pribadi yang melibatkan korban.

"Tidak ada masalah rumah tangga. Suaminya juga bingung karena selama ini baik-baik saja," kata Risang saat dikonfirmasi, Rabu (24/6).

Saat ditemukan, korban berada di kursi penumpang depan sebelah kiri dengan posisi sandaran kursi direbahkan.

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Kondisi tersebut membuat Risang menduga ada orang lain yang mengendarai mobil saat kendaraan masuk ke area bandara.

"Menurut saya ada orang yang berada di kursi pengemudi. Saya yakin CCTV bandara bisa menangkap siapa yang membawa mobil itu masuk," ujarnya.

Meski demikian, dia belum berani menyimpulkan adanya tindak pembunuhan sebelum hasil autopsi keluar.

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"Kami belum bisa memastikan ini pembunuhan atau bukan. Tunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya," katanya.

Risang menduga korban sudah meninggal dunia sebelum mobil masuk ke kawasan Bandara Juanda.