Misteri Kematian ASN Bangkalan, Keluarga Ungkap Kronologi Hilang Kontak

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Misteri kematian RYS (50), Sekretaris Dinas PRKP Kabupaten Bangkalan yang ditemukan tak bernyawa di dalam mobil dinas di area parkir Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo masih terus diselidiki polisi.

Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya mengungkapkan korban terakhir kali meninggalkan rumah pada Kamis untuk menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa.

Menurut dia, korban sempat memberi tahu keluarga bahwa dirinya memiliki agenda rapat dan kemungkinan baru pulang pada Sabtu (20/6).

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"Korban berangkat seperti biasa untuk bekerja. Tidak pernah menyampaikan akan pergi ke luar kota. Hanya mengatakan ada acara rapat dan kemungkinan pulang hari Sabtu," kata Risang.

Meski demikian, keluarga sempat melihat unggahan status WhatsApp korban yang menunjukkan dirinya berada di wilayah Batu, Malang.

"Dia hanya membuat status berada di Batu atau Malang. Tidak pernah menjelaskan secara spesifik sedang ke mana atau dengan siapa," ujarnya.

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Risang mengatakan hingga Sabtu malam korban masih sempat melakukan video call dengan anak dan keluarganya. Saat itu keluarga memastikan sosok yang berkomunikasi memang korban.

Namun, kejanggalan mulai muncul pada Sabtu pagi ketika korban hanya mengirim pesan singkat kepada suaminya.