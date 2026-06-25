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Misteri Kematian ASN Bangkalan, Keluarga Ungkap Kronologi Hilang Kontak

Kamis, 25 Juni 2026 – 15:33 WIB
Misteri Kematian ASN Bangkalan, Keluarga Ungkap Kronologi Hilang Kontak - JPNN.com Jatim
Tim Inafis Polresta Sidoarjo saat proses evaluasi jenazah perempuan di dalam mobil yang terparkir di Bandara Juanda, Rabu (24/6). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Misteri kematian RYS (50), Sekretaris Dinas PRKP Kabupaten Bangkalan yang ditemukan tak bernyawa di dalam mobil dinas di area parkir Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo masih terus diselidiki polisi.

Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya mengungkapkan korban terakhir kali meninggalkan rumah pada Kamis untuk menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa.

Menurut dia, korban sempat memberi tahu keluarga bahwa dirinya memiliki agenda rapat dan kemungkinan baru pulang pada Sabtu (20/6).

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"Korban berangkat seperti biasa untuk bekerja. Tidak pernah menyampaikan akan pergi ke luar kota. Hanya mengatakan ada acara rapat dan kemungkinan pulang hari Sabtu," kata Risang.

Meski demikian, keluarga sempat melihat unggahan status WhatsApp korban yang menunjukkan dirinya berada di wilayah Batu, Malang.

"Dia hanya membuat status berada di Batu atau Malang. Tidak pernah menjelaskan secara spesifik sedang ke mana atau dengan siapa," ujarnya.

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Risang mengatakan hingga Sabtu malam korban masih sempat melakukan video call dengan anak dan keluarganya. Saat itu keluarga memastikan sosok yang berkomunikasi memang korban.

Namun, kejanggalan mulai muncul pada Sabtu pagi ketika korban hanya mengirim pesan singkat kepada suaminya.

Keluarga mengungkap aktivitas terakhir RYS, Sekretaris Dinas PRKP Bangkalan, sebelum ditemukan meninggal di dalam mobil dinas di Bandara Juanda.
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TAGS   misteri kematian asn bangkalan sekretaris dinas prkp bangkalan penemuan mayat juanda Bandara Juanda mayat perempuan juanda

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