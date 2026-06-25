Kuasa Hukum Ungkap Aktivitas Terakhir ASN Bangkalan Sebelum Ditemukan Tewas
jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya mengungkap aktivitas terakhir RYS (50) sebelum ditemukan meninggal di dalam mobil area parkir Terminal 1 Bandara Juanda di Sidoarjo, Rabu (24/6)
Dari keterangan keluarga, korban terakhir kali beraktivitas seperti biasa pada Kamis (18/6) dengan berangkat bekerja dan meninggalkan anaknya di rumah.
Korban diketahui masih melakukan video call dengan adiknya pada Jumat (19/6), sedangkan pada Sabtu (20/6) pagi, korban juga masih sempat berkomunikasi melalui pesan dengan suaminya.
"Sabtu siang sudah tidak bisa dihubungi," ungkap Risang saat dikonfirmasi, Rabu (24/6).
Korban diketahui telah berkeluarga. Suaminya saat ini berada di Tanjung Bumi, Bangkalan karena kondisi kesehatan yang sedang sakit.
Risang menyebut keluarga tidak mengetahui adanya masalah pribadi ataupun konflik yang dialami korban sebelum ditemukan meninggal dunia.
"Kalau ada masalah, berarti sangat rapi sekali. Setahu keluarga tidak ada," ucapnya.
Dia juga mengatakan korban tidak memiliki riwayat penyakit berat yang mengharuskan pengobatan rutin. Korban hanya diketahui memiliki gangguan lambung yang sesekali kambuh.
Kuasa hukum keluarga korban RYS mengungkap aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan meninggal di dalam mobil area parkir Terminal 1 Bandara Juanda.
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