Perempuan Tewas di Dalam Mobil Parkiran Bandara Juanda Sekretaris Dinas PRKP Bangkalan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Identitas perempuan yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil di area parkir Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo terungkap.

Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya membenarkan jenazah tersebut merupakan RYS (50) yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Bangkalan.

"Iya, Bu Ruly menjabat sebagai sekretaris Dinas PRKP Bangkalan," kata Risang saat dikonfirmasi, Rabu (24/6).

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Menurut dia, saat ini penanganan kasus tersebut masih dilakukan oleh penyidik Polresta Sidoarjo. Polisi juga telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari pihak keluarga.

"Sudah dilakukan penyelidikan dan wawancara dengan pihak keluarga. Saya kira penyidik sudah memiliki gambaran terkait kasus ini. Namun, saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh agar tidak mengganggu proses penyelidikan," ujarnya.

Risang mengatakan jenazah korban masih berada di RS Bhayangkara untuk menjalani proses autopsi. Hingga kini, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil pemeriksaan forensik.

Menurutnya, kondisi jenazah saat ditemukan sudah mengalami pembusukan lanjut sehingga sulit untuk menyimpulkan adanya tanda-tanda kekerasan hanya dari pemeriksaan awal.

"Kondisi jenazah sudah pembusukan lanjut. Jadi, sulit membedakan apakah ada luka akibat kekerasan atau karena proses pembusukan. Biarkan dokter forensik yang menyimpulkan," tuturnya.