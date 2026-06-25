Cuaca Malang Hari ini, Sejumlah Kawasan Berikut Gerimis Pagi-Sore
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (25/6) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah.
Siang dan sore cerah di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya gerimis mengguyur Jabung, Ngajum, Pakisaji, Poncokusumo, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah.
Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Kasembon, Ngajum, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.
Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
Ramalan cuaca Malang hari ini, gerimis mengguyur sejumlah kawasan pagi sampai sore.
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