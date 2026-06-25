Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Cerah di Seluruh Kawasan, Siang Bakal Panas Menyengat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (25/6).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siangnya masih cerah di seluruh kawasan.

Sorenya dan malam seluruh kawasan cerah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-18 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.