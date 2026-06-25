Cuaca Jawa Timur 25 Juni 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (25/6).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Kota Blitar, Lumajang, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya cerah hingga berangin di seluruh wilayah.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-26 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)