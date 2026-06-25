Dishub Surabaya Hapus Karcis Parkir, Pembayaran Beralih ke QRIS dan Voucher

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengguna jasa parkir di Surabaya tidak lagi akan menerima karcis parkir seperti sebelumnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) resmi menghentikan distribusi karcis parkir dan menggantinya dengan sistem pembayaran berbasis digital. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan parkir sekaligus meningkatkan transparansi pendapatan daerah dari sektor perparkiran.

Pelaksana Tugas Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo, mengatakan seluruh transaksi parkir ke depan akan dilakukan melalui metode non-tunai, seperti QRIS, kartu elektronik, maupun voucher parkir.

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Menurutnya, penghentian karcis dilakukan setelah program digitalisasi parkir berjalan selama enam bulan. Dengan sistem baru ini, petugas parkir tidak lagi dibekali karcis sebagai bukti pembayaran.

“Mulai hari ini kami sampaikan kepada seluruh petugas parkir atau jukir, tidak ada lagi karcis parkir di lapangan. Kami akan memberhentikan peredaran karcis parkir di lapangan yang semuanya nanti akan digantikan dengan digitalisasi parkir,” ujarnya saat kegiatan pelatihan juru parkir di Kantor Dishub Surabaya, Rabu (24/6).

Dia menjelaskan, masyarakat masih dimungkinkan menemukan karcis lama yang beredar. Namun, Dishub memastikan tidak ada lagi pencetakan maupun distribusi karcis baru kepada petugas parkir.

“Ini hari terakhir, kalau masih ditemukan ada karcis parkir, berarti itu karcis parkir yang lama. Tetapi mulai hari ini juga kami tidak akan mengedarkan karcis parkir,” katanya.

Dalam penerapan sistem baru tersebut, pengguna parkir dapat melakukan pembayaran melalui pemindaian QRIS, kartu uang elektronik, atau menggunakan voucher parkir yang disediakan pemerintah kota.