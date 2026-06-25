Resmi Digelar, Panjat Tebing Jadi Cabor Baru yang Diandalkan di OSN Jatim 2026

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SMA/SMK tingkat Provinsi Jawa Timur resmi digelar pada 24–25 Juni 2026. Sebanyak 380 peserta dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur berkompetisi pada lima cabang olahraga (cabor), yakni renang, pencak silat, atletik, panjat tebing, dan bulu tangkis. Para juara terbaik di masing-masing cabor akan berlaga di tingkat Nasional pada 7-13 September 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan pelaksanaan O2SN ditingkat provinsi digelar secara luring diberbagai venue, untuk memberikan kesempatan kepada peserta menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam suasana kompetisi yang sesungguhnya.

Tahun ini, kata Aries, cabor panjat tebing menjadi olahraga baru yang dipertandingkan pada O2SN. Olahraga ini menurutnya memiliki potensi besar untuk menyumbang prestasi bagi Jawa Timur di tingkat nasional.

“Panjat tebing merupakan cabor baru dalam O2SN. Potensinya cukup bagus dan anak-anak memiliki peluang yang signifikan untuk berprestasi di tingkat nasional. Karena itu kami memberikan kesempatan bertanding secara langsung melalui kompetisi offline,” ujar Aries, Rabu (24/6).

Dalam O2SN ini, Jawa Timur akan mentargetkan medali emas di lima cabor termasuk panjat tebing. Karenanya usai pertandingan seleksi selama dua hari ini, Dindik akan langsung melakukan evaluasi hasil untuk menentukan persiapan O2SN tingkat nasional.

"Kita berharap yang mewakili nasional mempunya kompetensi keahlian dan prestasi yang mewakili dari Jatim,"ungkapnya.

Tak hanya itu, para juara 1 akan dipersiapkan melalui pemusatan latihan atauntraining center (TC) dan uji tanding dengan atlet-atlet nasional asal Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk mengukur kemampuan sekaligus mengetahui aspek yang masih perlu ditingkatkan sebelum berlaga di tingkat nasional.

“Kalau hanya latihan saja tidak cukup. Mereka juga harus mendapatkan pengalaman bertanding dengan atlet nasional agar mengetahui kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan,” tegasnya.