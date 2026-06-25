Umsura Masuk Top 1000–1500 Kampus Berkelanjutan Dunia Versi THE 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) mencatat prestasi membanggakan di tingkat internasional. Kampus tersebut berhasil menembus pemeringkatan Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026 pada debut keikutsertaannya.

Berdasarkan hasil THE Sustainability Impact Ratings 2026 yang diumumkan dalam ajang Global Sustainable Development Congress 2026 di ICE BSD City, Jakarta, Selasa (23/6), Umsura masuk kelompok peringkat 1000–1500 dunia.

Capaian tersebut menjadi catatan istimewa karena 2026 merupakan tahun pertama Umsura mengikuti pemeringkatan keberlanjutan perguruan tinggi tingkat global tersebut.

Tak hanya itu, secara nasional Umsura juga masuk jajaran 30 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, Top 2 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) di Jawa Timur, serta Top 3 perguruan tinggi swasta di Surabaya.

Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Digitalisasi Umsura Radius Setiyawan mengatakan THE Sustainability Impact Ratings menjadi salah satu indikator penting yang menilai kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada edisi 2026, sebanyak 1.646 universitas dari 116 negara dan wilayah mengikuti pemeringkatan tersebut.

“Pemeringkatan ini menilai berbagai aspek yang mencerminkan peran perguruan tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola institusi, hingga kemitraan strategis,” kata Radius, Rabu (24/6).

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan berbagai program pendidikan, penelitian, inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola yang dijalankan Umsura telah mendapatkan pengakuan di tingkat internasional.