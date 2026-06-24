Mayat Perempuan dalam Mobil di Parkiran Bandara Juanda Diduga ASN Bangkalan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang perempuan ditemukan meninggal di dalam mobil di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda di Sidoarjo, Rabu (24/6).

Korban berinisial RYS (50) warga Mlajah, Kabupaten Bangkalan itu diduga kuat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif berdinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Dugaan ini menguat lantaran mobil Innova hitam berpelat merah dengan nomor polisi M 1090 GP tempat korban ditemukan, tercatat sebagai kendaraan dinas milik Pemkab Bangkalan.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kursi penumpang depan sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova hitam bernomor polisi M 1090 GP dengan pelat merah, Rabu (24/6) sekitar pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan data parkir, kendaraan tersebut diketahui telah masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu (20/6) sore dan belum tercatat keluar hingga akhirnya ditemukan oleh seorang pengemudi taksi online.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Siko Sesaria Putra Suma mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan identifikasi jasad perempuan tersebut.

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"Identifikasi dan anggota masih ke TKP lakukan lidik," kata Siko.

Sementara itu, General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir membenarkan adanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di area parkir kendaraan Terminal 1.