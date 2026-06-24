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Terungkap! Identitas Perempuan Tewas di Parkiran Bandara Juanda, 4 Hari di Lokasi

Rabu, 24 Juni 2026 – 19:07 WIB
Terungkap! Identitas Perempuan Tewas di Parkiran Bandara Juanda, 4 Hari di Lokasi - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan saat mengevakuasi jenazah perempuan yang ditemukan meninggal di dalam mobil terparkir di Terminal 1 Bandara Juanda, Rabu (24/6). Foto: Dok. SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Identitas perempuan yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda terungkap. Korban diketahui berinisial RYS (50) warga Mlajah, Bangkalan, Madura.

Jenazah korban dievakuasi oleh tim gabungan yang melibatkan Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya, kepolisian, serta petugas keamanan Bandara Juanda, Rabu (24/6).

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan tim rescue diterjunkan dengan membawa peralatan vehicle accident rescue (VAR) untuk membuka akses kendaraan yang terkunci.

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Setelah tiba di lokasi, petugas berkoordinasi dengan Satgaspam Bandara, personel InJourney, dan Aviation Security (Avsec) Bandara Juanda sebelum melakukan proses evakuasi.

Sekitar pukul 13.14 WIB, tim SAR gabungan membuka akses mobil melalui kaca pintu bagian belakang kiri menggunakan alat management glass.

“Jenazah perempuan yang ditemukan kemudian kami evakuasi dari bangku penumpang bagian depan,” kata Nanang.

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Setelah proses evakuasi selesai, Tim Inafis Polda Jawa Timur bersama Polsek Sedati melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab dan kronologi kematian korban.

Sekitar pukul 14.15 WIB, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dibawa ke RS Bhayangkara Porong guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Identitas perempuan yang ditemukan meninggal dalam mobil di parkiran Terminal 1 Bandara Juanda terungkap. Korban diketahui merupakan warga Bangkalan.
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TAGS   penemuan mayat mayat bandara juanda Bandara Juanda ASN Bangkalan penemuan mayat bandara Juanda sar surabaya

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