Kronologi Penemuan Mayat di Parkiran Bandara Juanda, Berawal dari Kecurigaan Sopir Taksi Online

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pengunjung Terminal 1 Bandara Juanda, Kabupaten, Sidoarjo digegerkan dengan wanita bernama Rully Yunis Setiawati (50) yang meninggal dunia di dalam mobil, Rabu (24/6).

Warga Mlajah, Bangkalan itu diduga telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu.

Mayat wanita tersebut , ditemukan dalam mobil Kijang Innova berplat merah yang ditutup mika berwarna hitam dengan nopol M 1090 GP. Di bawah mobil tersebut nampak bercak air yang keluar dari sela-sela pintu depan mobil.

Sejumlah petugas bandara, TNI, polisi hingga Basarnas sekitar pukul 13.00 untuk melakukan evakuasi korban.

Petugas terlebih dahulu menutupi mobil tersebut menggunakan terpal. Proses evakuasi berjalan sekitar 30 menit, korban dikeluarkan dengan memecahkan kaca tengah mobil.

Korban lalu dimasukkan ke dalam kantong jenazah berwarna oranye dan dan dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit (RS) Porong, Sidoarjo.

Seorang saksi driver ojol Bagus Tri (26) menceritakan temuan mayat itu bermula saat temannya sedang servis mobil di dekat lokasi kejadian sekitar pukul 11.30 WIB.

Kemudian dia melihat terdapat air yang menetes dari mobil yang ditumpangi korban.