Kabar Gembira untuk Ojol, Gojek Pangkas Komisi Jadi 8 Persen Mulai Bulan Depan

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi para mitra pengemudi ojek online (ojol). Gojek resmi menurunkan potongan aplikasi untuk layanan transportasi roda dua atau GoRide menjadi 8 persen mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Langkah itu merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya peningkatan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek online.

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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kebijakan tersebut telah lama dinantikan oleh para pengemudi ojol.

“Pemberlakuan komisi untuk layanan transportasi online roda dua merupakan kebijakan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pengemudi ojek online. Ini merupakan komitmen kami di DPR RI untuk mengawal perjuangan teman-teman ojol dan menjadi bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada pengemudi ojek online,” kata Dasco, Selasa (23/6).

Sementara itu, Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan penerapan potongan aplikasi 8 persen akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 khusus untuk layanan GoRide.

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“Mulai 1 Juli 2026, Gojek akan mengimplementasikan potongan aplikasi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua atau GoRide. Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek online,” ujar Catherine.

Meski demikian, Catherine mengakui penerapan skema baru tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi lini bisnis transportasi roda dua perusahaan.