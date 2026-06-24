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Geger, Perempuan Ditemukan Tewas di Dalam Mobil yang Terparkir di Bandara Juanda

Rabu, 24 Juni 2026 – 17:32 WIB
Geger, Perempuan Ditemukan Tewas di Dalam Mobil yang Terparkir di Bandara Juanda - JPNN.com Jatim
Tim Inafis Polresta Sidoarjo saat proses evaluasi jenazah perempuan di dalam mobil yang terparkir di Bandara Juanda, Rabu (24/6). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Rabu (24/6). Penemuan jenazah tersebut menggegerkan para pengemudi taksi online yang berada di sekitar lokasi.

Jenazah pertama kali diketahui oleh sejumlah pengemudi taksi online yang curiga karena dari bawah kendaraan keluar cairan yang dianggap tidak lazim.

Salah seorang saksi, Bagus Tri mengatakan awalnya rekan sesama pengemudi melihat adanya cairan yang menetes dari mobil tersebut sekitar pukul 11.30 WIB.

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“Tadi sekitar jam 11.30 WIB teman-teman yang mangkal di sini melihat ada mobil mengeluarkan cairan tidak normal, seperti solar atau air radiator,” kata Bagus di lokasi.

Karena merasa curiga, mereka kemudian melihat kondisi di dalam mobil melalui kaca jendela. Dari sana terlihat seorang perempuan berada di kursi depan sebelah kiri dan diduga sudah meninggal dunia.

Menurut Bagus, kondisi korban terlihat membengkak. Korban mengenakan pakaian berwarna kuning dan berjilbab saat ditemukan.

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“Teman saya yang melihat langsung teriak. Saat dicek ternyata ada orang di kursi depan sebelah kiri. Kondisinya sudah membengkak, perempuan berjilbab memakai baju kuning,” ujarnya.

Setelah penemuan tersebut, para pengemudi segera melaporkan kejadian itu kepada petugas keamanan bandara.

Seorang perempuan ditemukan meninggal di dalam mobil yang terparkir di Terminal 1 Bandara Juanda. Penemuan berawal dari kecurigaan driver taksi online.
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