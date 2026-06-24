Persebaya Gandeng Mayapada Hospital Surabaya untuk Tingkatkan Layanan Medis Pemain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya terus melakukan pembenahan menjelang usia ke-100 tahun. Kali ini, Bajul Ijo menggandeng Mayapada Hospital Surabaya sebagai mitra medis untuk meningkatkan layanan kesehatan pemain dan mendukung target meraih prestasi.

Direktur Persebaya Candra Wahyudi mengatakan penguatan sektor medis menjadi salah satu fokus manajemen sebagai bagian dari pengelolaan klub profesional.

“Sebagai klub profesional, kami berusaha untuk terus meningkatkan layanan di departemen medis kami,” kata Candra di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, aspek pencegahan dan penanganan cedera pemain menjadi perhatian serius karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas performa tim selama menjalani kompetisi.

Candra mengakui masalah cedera menjadi salah satu faktor yang membuat performa Persebaya mengalami pasang surut pada musim sebelumnya.

Karena itu, kerja sama dengan Mayapada Hospital Surabaya diharapkan mampu memperkuat proses pemeriksaan kesehatan, pemulihan cedera, hingga pencegahan agar pemain tetap berada dalam kondisi terbaik.

Persebaya juga memasang target besar menyambut peringatan 100 tahun klub dengan meraih prestasi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Semoga bisa meraih prestasi terbaik di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia,” ujar Candra.