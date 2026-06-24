JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polisi Sita 250 Kendaraan Balap Liar di Ponorogo, Mayoritas Pelakunya Pelajar

Polisi Sita 250 Kendaraan Balap Liar di Ponorogo, Mayoritas Pelakunya Pelajar

Rabu, 24 Juni 2026 – 15:03 WIB
Polisi Sita 250 Kendaraan Balap Liar di Ponorogo, Mayoritas Pelakunya Pelajar - JPNN.com Jatim
Polisi memeriksa unit motor yang disita hasil operasi balap liar di Mapolres Ponorogo, Selasa (23/6/2026). ANTARA/HO-Satlantas Polres Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Sat Lantas Polres Ponorogo menyita sekitar 250 kendaraan dalam operasi penindakan balap liar yang digelar selama Mei hingga Juni 2026. Mayoritas pelaku yang terjaring ternyata masih berstatus pelajar dan belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Kasatlantas Polres Ponorogo AKP Dewo Wishnu Sudibyo mengatakan operasi penertiban tersebut dilakukan secara intensif bersama jajaran selama satu bulan terakhir di sejumlah titik rawan balap liar.

"Kurang lebih total kendaraan yang kami amankan sekitar 250 unit. Kami melaksanakan penindakan hukum bersama jajaran selama satu bulan terakhir," kata Dewo, Selasa (23/6).

Baca Juga:

Dari hasil penindakan, sekitar 70 persen pelaku balap liar merupakan pelajar tingkat SMP dan SMA. Bahkan, sebagian di antaranya belum memiliki SIM tetapi nekat memacu kendaraan di jalan umum.

Tidak hanya sepeda motor, polisi juga menemukan sejumlah mobil yang diduga akan digunakan untuk aksi balap liar.

"Pengawasan akan kami tingkatkan selama masa libur sekolah," katanya.

Baca Juga:

Menurut Dewo, masa libur sekolah menjadi salah satu periode yang perlu diantisipasi karena aktivitas remaja di luar rumah cenderung meningkat, terutama pada malam hingga dini hari.

Karena itu, Satlantas Polres Ponorogo memastikan patroli dan pengawasan akan terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya aksi kebut-kebutan di jalan raya.

Satlantas Polres Ponorogo menyita 250 kendaraan dari aksi balap liar. Sebanyak 70 persen pelaku merupakan pelajar yang belum memiliki SIM.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   balap liar balap liar pelajar polres ponorogo razia balap liar pelajar belum punya SIM balap liar libur sekolah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU