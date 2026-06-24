JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Cerah Hingga Berawan, Malamnya Diramalkan Gerimis

Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Cerah Hingga Berawan, Malamnya Diramalkan Gerimis

Rabu, 24 Juni 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Cerah Hingga Berawan, Malamnya Diramalkan Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (24/6).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya masih berawan di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-32 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Ramalan cuaca Surabaya hari ini diramalkan cerah hingga berawan di seluuruh kawasan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU