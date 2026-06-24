Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Cerah Hingga Berawan, Malamnya Diramalkan Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (24/6).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya masih berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)